Metsavenna nimega pesu pärjati aasta toote tiitliga

«Mul on hea meel, et meil on selliseid julgeid ja pealehakkamist täis ettevõtjaid,» sõnas Homuha.

Ta lisas, et žürii otsus oli üsna üksmeelne. «Loodan, et auhind aitab teil rohkem pildile tulla ja ettevõtet veelgi ägedamalt arendada.»

Võru linnapea Kalvi Kõva sõnul on tegemist julge pealehakkamisega, et selline vahva tootemark välja mõeldi.

«Mul on ääretult hea meel, et meil on selliseid tublisid, julgeid ja pealehakkajaid mehi, kes tulevad välja ägedate ja uuenduslike toodetega, millel on juures ka ajaloonüanss,» lausus Võrumaa arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots.