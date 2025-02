Viimase pangakontori sulgemisest kuulnud klient: jään hätta, sest internetti ma ei kasuta

Tegelik olukord esinduses näitas aga, et piirilinna pangatöötajad ei saa igavuse üle kurta, sest kliente, kellega tegelda, jätkub. Nii ka kolmapäeval: kontori uksel rippus sulgemisteade, kuid kahel telleril olid käed tööd täis ja kolm inimest ootejärjekorraski.

Pensionär Leedi Ojaperv kuulis ajakirjanikult, et peagi Valgas enam pangakontorisse asja pole. «Ma ei jõua pikalt kõndidagi, sest väsin ära. Teise linna sõidust ei tasu rääkidagi. Kontoris käin pidevalt, sest siin saavad tehtud kõik vajalikud ülekanded. Lapsed elavad mujal. Läheb aega, et nendega ühendust saada. Aga äkki on mul midagi kohe vaja? Kodus internetti pole ja ei oska sellega ka midagi teha.»