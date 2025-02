Tiit Loim: tuulikute ümber käiv vaidlus vajab keskteed

Kuigi on kõlanud väiteid, et on piisavalt uuritud, tundub mulle mõistlik panna inimeste rahustamiseks kokku kas või uus, lihtsas keeles ülevaade juba tehtud uuringutest. Selles võiks analüüsida ka nende tulemuste usaldusväärsust, mis väidetavalt elektrituulikute kehva mõju on tuvastanud. Sinna kõrvale saaks teha ka mõne lihtsama mõõtmise. Sellist mõtet toetas Postimehele antud intervjuus ka Tallinna tehnikaülikooli praktik-professor Jüri Lavrentjev.

Kurb oleks ka see, kui pikkadest päringutest umbe aetud omavalitsused alla annaks ja tuulikud tulemata jääks, sest energiat on hädasti vaja. Ilmselt ei tee see küll elektrit odavaks, kuna põhjendusi, et kõrge hinna taga oli vähene tuul, madal vesi, remondis elektrijaam ja nii edasi, on olnud pidevalt, aga raskel ajal vajalikud on tuulikud ikka. Samal ajal saab tunnistada, et selle tarbeks metsa maha võtta pole kahjuks mõistlik.