Mari Tikan: varjendid on investeering Eesti turvalisusesse

On ääretult oluline, et inimesed jõuaksid ohu korral kiiresti turvalisse kohta. Kõige parem on, kui nad saavad jääda hoonesse, kus parasjagu viibivad, liikudes selle turvalisse ossa. Seepärast kehtestataksegi nõue, et uutes suuremates elu- ja avalikes hoonetes peab olema varjumiseks sobiv koht.

Eelnõu järgi hakkaks varjendite rajamise nõue kavandatavatele hoonetele, mis ei ole veel saanud ehitusluba, kehtima 2025. aasta sügisest. Lõplik rakendusaeg selgub, kui eelnõu on läbinud kõik kooskõlastused ja saanud heakskiidu. Seejuures ei teki varjendite rajamise kohustus kõigile uutele ehitistele, vaid vähemalt 1200-ruutmeetrise netopinnaga hoonetele. Tööstus- ja laohoonete puhul on see piir isegi suurem.

Olemasolevate hoonete omanikel ei ole kohustust varjendeid rajada, kuid neil tuleb analüüsida varjumisvõimalusi ja vajadusel kohandada ruume 2027. aasta 1. septembriks. Ka see teave, et hoones ei ole varjumiseks sobivat kohta, on kasutajatele oluline, sest aitab mõelda, kuhu ohu korral liikuda. Päästeamet on andnud juhiseid, et igaühe kodus võiks leida sellise koha, kus pole läheduses aknaid või uksi ning ohu korral tuleb liikuda sinna. Julgustame inimesi külastama veebilehte olevalmis.ee, et saada rohkem infot.