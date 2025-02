Kaks Võrumaa meest jäid oma rahast ilma

Politseisse pöördus 46-aastane mees, kellele helistati väidetavalt Omnivast, kust öeldi, et talle on saadetud tähitud kiri. Sellega seoses olevat temalt juba kolm eurot võetud, aga nüüd tulevat see talle tagastada. Mehelt küsiti kodust aadressi, ID-kaardi numbrit ning seda, millises pangas ta raha hoiab. Seejärel sai ta läbi WhatsAppi kõne end SEB panga turvatöötajana esitlenud inimeselt, kelle sõnul märkas ta mehe kontol rahade liikumist. Kannatanul paluti panka sisse logida ja küsiti luba ekraani ülevõtmiseks. Mees andis selleks kinnituse ja edastas ka pangakaardi PIN-koodi, mida küsiti.

Pärast seda selgitati mehele, et tema pangakaart tuleb kiiresti hävitada. Selleks lubati tema koju saata kuller, kellele pidi mees pangakaardi üle andma, kui kuulen kokkulepitud salasõna. Mõne aja pärast tuligi kuller, kes võttis pangakaardi ja lahkus. Seejärel lubati mehele, et järgmisel päeval tuleb järgmine kuller, kes toob talle uue pangakaardi ning tema algne kontojääk taastatakse. Seda aga ei juhtunud ning mees sai aru, et on langenud pettuse ohvriks. Esialgne kahju on umbes 6000 eurot.