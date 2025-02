Talv on silma paistnud heitliku meelega: vaevalt jõuab termomeetri näit miinuspoolele langeda, kui mingi vägi selle taas plussi veab. Ja lund võib korraga maha tulla kas või pool meetrit – mõne päeva pärast on see peaaegu kadunud. Keskkonnaagentuuri juhtivspetsialisti Miina Krabbi sõnul midagi erakordset ilmaga aga lahti pole.