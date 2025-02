Petturid ei säästnud vanapaari isegi sõbrapäeval

Sõbrapäeva hommik algas kurvakstegeva teatega sellest, kuidas üks vanapaar on sattunud kelmide ohvriks. Nimelt selgus, et üks proua ja tema abikaasa olid juba paar päeva olnud kelmide õngekonksu otsas, kui neile telefonikõnedes järjepanu selgitati, kuidas nende pangakontod on langenud petturite kätte ja seal olev rahasumma on ohus. Abielupaarile selgitati, et raha säilitamiseks tuleb see kontolt välja võtta ja Omniva pakiautomaati kasutades turvaosakonnale saata. Vaid nii pidavat saama vanapaar olla kindel, et nende kogutud säästud kaotsi ei lähe. Proua püüdis teha kõik, et kontodele kogutud raha kindlustada ning võttis mitme päeva jooksul enda ja oma abikaasa kontodelt välja ligemale 25 000 eurot ning saatis selle rahapataka jupiti pakiautomaadi vahendusel etteantud sihtkohta.