Eesti põllumajandusmuuseumis on homsest avatud näituse­stend, mis pajatab Sangaste rukkikrahvi Friedrich Georg Magnus Bergi elust ja pärandist. Aukohal on Bergi fotoalbum, mis pakub haruldast sissevaadet 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse mõisaellu, krahvi teadustöösse ja reisidesse.

Bergi 180. sünniaastapäeval, 16. veebruaril on kohal põllumajandusmuuseumi teadur Monika Levkin, kes tõmbab kätte valged kindad ning lehitseb albumit, et avada sealsete fotode tausta. Lisaks jagab ta teadmisi Bergist kui visionäärist, kelle panus Eesti põllumajandusse ja kultuuri on hindamatu.