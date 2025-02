Algab konkurss kirjandusauhinnale «Esimene samm»

Oma kandidatuuri saavad esitada autorid ise ja/või vastavate meediaväljaannete toimetajad. Selleks tuleb saata vabas vormis avaldus autori kontaktandmetega ja koopia avaldatud tekstist ühes ilmumisandmetega e-posti või tavapostiga Eesti kirjanduse seltsile märgusõna «Konkurss «Esimene samm»» all.

Tööde esitamise tähtaeg on 7. märts. Preemia suurus on 700 eurot ja see makstakse välja Tartu Kultuurkapitali kirjandusfestivali Prima Vista fondist.