Võrumaal elav tunnustatud muusik, karismaatiline laulja ja omanäolise käekirjaga looja on oma soolokontsertidega esinenud üle maailma. Pooleteise aasta jooksul on ta oma viimatist albumit esitlenud paari­kümnes riigis. Ent Mari Kalkuni inspiratsiooniallikad on just kodumaa, juured ning siinne keel.