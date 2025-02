Vähihaigete laste leevendusravi vajab suuremat tähelepanu

Vähiteekonnal olevatele lapspatsientidele ja lähedastele toe pakkumiseks on sotsiaalministeeriumi nõunik-peakaplani Kat­ri Aaslav-Tepandi juhtimisel loodud laste palliatiivse ravi töögrupp. Koostöös arstide, õdede, vaimse tervise ja teiste spetsialistidega on sõnastatud praeguse teenuse puudujäägid ja arengusuunad.

Aaslav-Tepandi sõnul ei erine laste palliatiivne ravi täiskasvanute omast. «See on sümptomaatiline aktiivne ja terviklik ravikäsitlus alates haiguse diagnoosimisest tervistumise või lapse surmani ning jätkub psühholoogilise abi pakkumisega lähedastele. Laste ravi puhul on oluliselt suurem roll aga perel, sest teiste hulgas tuleb arvestada ka õdede ja vendade ning vanavanemate vajadustega. See omakorda suurendab koostöö vajalikkust õppeasutuse või lasteaiaga,» kirjeldas Aaslav-Tepandi.