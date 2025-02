Taevaskoja jahimeeste seltsi esimees Ahti Käärik rääkis, et avanenud pilt oli kohutav. «Hunte oli seal kuus või seitse. Keskkonnaameti jahinduse peaspetsialist Margo Tannik käis samuti kohal ja leidis, et aed vastas nõuetele. Ometi tungisid hundid kusagilt suure näljaga läbi.»

Aedikus, kus tapatöö aset leidis, võis Kääriku hinnangul lambaid olla kuni 70. «Aga neid on talunikul kolmes kohas. Suve lõpus võeti tal ühest teisest kohast veel kaks lammast ära. Tegemist on vana poldrikohaga, mille ümber on metsad. Hundil praegu metsast süüa võtta ei ole - metssigu meil üldse ei ole, metskitsi on aga üsna vähe. Ka ilvest on palju. Koerad on küladest samuti peaaegu otsas,» tõdes ta.