«Mina, vanamees, elan hästi.» Unistus taskukohasest hooldekodust hakkab käest libisema

Mis sellel elu viga? Oleks põlved terved, ma ei oleks siin,» ütleb Põlvamaal Räpina lähistel pansionaadis kaks aastat elanud Elmu. Tema ütlus peegeldab paljude hooldekodus elavate inimeste kahetisi tundeid: elul hooldajate käe all pole viga, ent kui oleks noorem või tervem, elaks parem kodus.

Rämman on pärit Lämmijärve rannalt Mehikoormast. Lapsed on kodukandist lahkunud, mistõttu sai paar aastat tagasi jätkatud elu Ristipalo pansionaadis. «Mina, vanamees, elan hästi. Mis elul viga? Elu on ilus,» lausub ta.