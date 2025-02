Kuidas edeneb maanteede neljarajaliseks ehitamine ja kas on võimalus, et tulevikus on ka Eestis tasulised teed?

Automaksu ja kütuseaktsiisi kaudu Eesti elanikud juba tasuvad teede ehituse, hoolduse ja remondi eest. Ma ei pea tõenäoliseks, et meil võiksid olla tasulised teed, sest maksukoormus on päris suur. Liikumine ühest kohast teise on osa igapäevaelust, mitte luksus.