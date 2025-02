Päästeliidu nõukogu asub juhtima Valgamaa vabatahtlik

Valga vallas tegutseva Karula vabatahtliku tuletõrjeseltsi juht Pormeister on päästeliidu nõukokku valitud kolmel korral. Liidu tegevusse on ta panustanud pea kaheksa aastat. Vabatahtliku päästjana on ta tegutsenud 15 aastat, mis annab talle tugeva kogemuste- ja teadmistepagasi. Pormeister on toetanud ka veepäästekoerte tegevust, osaledes mitu aastat päästeliidu esindajana vetelpäästekoerte eksamite korralduses.