Teemad puudutasid eri valdkondi ja ajastuid, neid olid nii Eesti kui ka välismaa kohta. Näiteks taheti teada, kes oli see Eesti poliitik, kelle eest Arnold Rüütel omal ajal riigipea valimistel Eesti presidendi tiitli ära napsas. Seda, et see oli Toomas Savi, teadsid pea kõik võistkonnad. Juba kõvem pähkel oli küsimus, millisel kolmel riigil on lubatud tegeleda vaalapüügiga. Paljud kirjutasid vastuseks, et need on Jaapan, Island ja Norra – ning õigesti tegid.