Tõrva veteranpallurid jätkavad medalikursil

Meistrivõistlused hakkavad vaikselt lähenema oma kulminatsioonile ning käes on otsustavate etappide aeg. Maikuus Eesti meistritiitlit ihkavate meeskondade seas hakkab pilt selginema ja kui kuuest etapist on nüüdseks peetud neli, on reaalseid tiitlikandidaate jäänud samuti neli.