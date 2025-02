Kuidas deklareerida tulusid nii, et saaks riigilt võimalikult palju raha tagasi

Need, kes maksid 2024. aastal kolmandasse sambasse kuni 6000 eurot, saavad nüüd oma arvelduskontole 1200 eurot maksutagastust.

Tulu deklareerimisest võidavad tänavu kõige rohkem kolmanda pensionisamba investorid, kes on aasta jooksul maksnud oma sambasse kuni 6000 eurot. Kui aastane sissetulek ületab aga 25 200 eurot, siis on maksuvaba tulu null eurot. Vanaduspensionäride maksuvaba tulu on 9312 eurot aastas.