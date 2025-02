Linna elurajoone ümbritsevad alad on kohalike sõnul muutunud lausa «miiniväljadeks», vahendab Põhja-Läti ajaleht Ziemeļlatvija. Nii tuleb koerakaka sisse astumise vältimiseks jälgida, kuhu astud. Probleem on eriti levinud aasta soojematel kuudel, mil maa pole külmunud.

Eelmisel nädalal tõstatas selle teema Valka elanik Madara Ozoliņa. «Inimene jalutas isegi oma koerast kaugele, teeseldes, et ei näe, mida too teeb. Pea meeles: sa pead oma lemmiklooma järelt koristama! Kui selliseid hetki veel näen, jätkan nende postitamist. Olen koerakakast tüdinenud. Jah, koer peab oma asja tegema. See on loomulik. Aga omanik peab väljaheite üles korjama, punkt,» kirjeldas valkalane.