Jaan Rapp: aeg enda eest seista

Kui aga Sky Newsi ajakirjanik Yalda Hakim küsis, kas von der Leyen nõustub Donald Trumpi nõudmisega, et Euroopa peab kaitsele kulutama viis protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT), ütles Euroopa Komisjoni president üpris ümaralt, et esmatähtis on praeguste suurte sõjaliste võimelünkade täitmine.



Ta lisas, et soovitab fiskaalreeglite leevendamist liikmesriikidele selleks, et need saaksid rohkem kaitsele kulutada. Samuti olevat Euroopa Investeerimispangal kavas muuta oma laenamispraktikat, et sealt saaks raha kaitsealgatustele.



Esialgu on need vaid sõnad. Kui neile järgnevad ka teod, mõjutab see kindlasti võimalikke rahukõnelusi Ukraina tuleviku üle. Ent me ei pea muretsema ainult selle vapra rahva, vaid ka endi pärast. Maailmapoliitikas toimuv on jõudnud faasi, kus kogu Euroopa Liit peab olema valmis panustama oma kaitsesse vähemalt viis protsenti SKTst. Euroopal on aeg enda eest seista!