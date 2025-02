Peep Leppik: keeltega ei eputata. Kui, siis mõtlemisvõimega

Kuna aastavahetusel tabas mind, vanameest, mingi viirus, ei saanud ma minna raamatukogusse, vaid vaatasin ringi raamaturiiulitel kodus ja leidsin sealt 1991. aastal ilmunud Johan Kõpu sarja «Mälestuste radadel» – neli raamatut, kokku ligi 850 lehekülge tihedakirjalist teksti. Polnud neid varem lugenud. Ajaloolane, usuteadlane ja haridustegelane Johan Kõpp (1874–1970) on Eesti kultuuriloos tuntud nimi, kuid väärtuslik on vahetu kontakt tema mõtetega. Hiljem selgus, et linnaraamatukogus neid Kõpu raamatuid polnudki.