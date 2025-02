MUUTUV NARKOTURG Üledoose põhjustavad sünteetilised opioidid on hakanud levima ka Lõuna-Eestis

Peamiselt Lätist Eestisse toodavad tugevatoimelised narkootikumid - sünteetilised opioidid – on hakanud Põhja- ja Ida-Eesti kõrval levima ka Lõuna-Eestis, kirjutab riigiprokurör Raigo Aas teisipäeval ilmunud prokuratuuri aastaraamatus. Just need ained põhjustavad suure osa üledoosidest, mis pahatihti lõpevad tarvitaja surmaga.