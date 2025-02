Jääolud on siin-seal, seal hulgas Räpinas veel punases

Räpina paisjärvel on ametlike mõõtmistulemuste kohaselt jää paksus 12 sentimeetrit ning jääle minek rangelt keelatud. Samalt veebikaardilt nähtub, et Mehikoormas on jää paksus kõigest 1 sentimeeter, aga kuna mõõtmise on 13. veebruaril teostanud vabatahtlik, siis punases see asukoht kaardil ei ole. Tõenäoliselt on viimaste päevade jooksul jääkate nii Räpinas kui Mehikoormas ka paksemaks muutunud.