Võrukad pälvisid kõrge tunnustuse

Üks tunnustatutest on Janek Mustmaa. Ta on Võrumaa talunik, kes põhitööna juhib Baltic Vianco Trading OÜd, mis tegeleb põllumajandusloomade kaubandusega. Ta on ka üks Võrumaa Talupidajate Liidu juhatuse liikmeid, kes seisab igati selle eest, et talunikud ühte hoiaksid ja ühiselt oma asja ajaks. Lisaks kuulub Mustmaa Võrumaa Partnerluskogu ridadesse ja juhatusse. Ta seisab igati Võrumaa parema tuleviku eest ja ka maaelu elamisväärsena toimimise eest.