Tõrva vallavalitsuse hinnangul on tegemist olulise sammuga rannaala uue ilme suunas, mis viib meid lähemale kaasaegse ja turvalise hüppetorni valmimisele.

Paljude jaoks on Vanamõisa hüppetorn olnud osa lapsepõlvest ja suvistest seiklustest – esimene julguseproov, suvised hüpped sõpradega või lihtsalt ilusad hetked järve ääres. Kui kellelgi on torniga seotud fotosid või meenutusi, siis palutakse need saata näituse jaoks e-posti aadressile torva@torva.ee. Kui e-posti teel saatmine ei ole võimalik, pakub vallavalitsus skaneerimisel abi.