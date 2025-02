Marina Jerjomina tajus Eesti Laulu finaali vaadates kohe, et tema kooli kasvandikud on võitjad. «Tundsin uhkust, et kaasa löövad Valga poisid. Šõu oli stiilne, muusika kaasahaarav ja tantsunumber lahe. Etteaste pakkus täpselt seda, mida publik praegu ootab – lihtsust ja emotsionaalsust. Igor on koreograaf, kes teeb oma tööd südamega ja mõtleb välja sisukaid numbreid.»