Terve pargiallee läheb raiesse

2024. aasta juuli alguses said paljud Sõpruse pargi alleepuud tormikahjustusi. Hõberemmelgate alleele koostati dendroloogiline hinnang, et saada ülevaade nende tervislikust seisukorrast. Hinnangust selgus, et puud on murdumisohtlikud, sest enamusel puudel esineb tüve- kui juuremädanikke; kunagisest tagasilõikusest tingitud liigile mitteomase harunemise tõttu on võra põhiline mass (raskuskese) ladvaosas ja enamus puudel on harude vahel sissekasvanud koor; paljud on nakatunud puitu lagundava seene vääveltorikuga.