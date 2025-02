«Meil on vahepeal muutunud riigikord.» Teravaks kiskunud kohtuvaidluses endise ametnikuga jäi õigus vallavanemale

Kikkas töötas Valga vallavalitsuses juristina vallasekretäri ülesannetes kuni 2021. aasta keskpaigani. Teema sai alguse, kui 2021. aasta alguses kirjutati ajakirjanduses valla revisjonikomisjoni tuvastusest, et Kikkas märkis rahvastikuregistris oma laste elukohaks Valga valla külas asuva kinnistu, kuigi pere elas tegelikult Valga linnas. Revisjonikomisjon leidis kuriteoteates, et Anastasya Kikkas on taotlusi esitades saanud ilmselt ebaseaduslikult toetusi kahele lapsele kokku vähemalt 900 eurot.