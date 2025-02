Lõuna-Eesti valmistub ambitsioonikaks arenguhüppeks

Lõuna-Eesti arenguleppe töörühma liikme Kuldar Leisi sõnul ei ole Eesti-suuruse väikeriigi puhul loogiline, et majanduslik ebavõrdsus võrreldes pealinna ja Euroopa keskmiste näitajatega on nii suur. «Meil on reaalne vajadus midagi muuta,» toonitas ta.

Foto: Tomi Saluveer