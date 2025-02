Põlvas loodav uus valimisliit viskab koalitsioonile kinda

Pärast viimatisi kohalikke valimisi moodustasid Põlvas koalitsiooni kuue mandaadiga Reformierakond ja Keskerakond ning kolme mandaadiga Isamaa ja valimisliit Põlva Areng. Volikogu liikmetest on koos mõttekaaslastega parasjagu uut ühendust loomas Keskerakonnast lahkunud Toivo Narusbek, Reformierakonnast lahkunud Andres Vijar ning Põlva Arengu liikmed Rene Kintsiraud ja Aare Veetsmann.

Volikogu kogukonnakomisjoni juhtiva Kintsiraua sõnutsi sündis otsus luua uus valimisliit jaanuari alguses, mil jõuti järeldusele, et seniste juhtimispõhimõtetega ei suudeta Põlva valla jätkusuutlikkust tagada. «On ju langustrend olnud niivõrd suur. Näeme, et õige juhtimisega on võimalik valla negatiivset arengut esialgu vähemalt pidurdada ning edaspidi ka paremuse poole pöörata.»