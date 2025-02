Ilmar Tagel: peaksime koos Põlvamaaga taastama Vana-Võrumaa

Aastate kestel on Põlvamaalt kadunud enamik riigiasutusi. See on olnud pikk protsess. Alles nüüd on Põlva vallavolikogu hakanud väljendama muret seoses hiljutiste otsustega sulgeda mitmed riigiasutused: sotsiaalkindlustusameti Põlva klienditeenindus, Tartu maakohtu Võru kohtumaja Põlvas, maksu- ja tolliameti Põlva klienditeenindus. Hiljuti tegi volikogu vabariigi valitsuse poole pöördumise seoses nimetatud riigiasutuste sulgemisega.