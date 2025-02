Märt Meesak: Eesti-vastastelt inimestelt tuleb valimisõigus ära võtta

On ütlus, et soovisime parimat, välja kukkus aga nagu alati. Nii kipub minema ka põhiseaduse muudatustega praeguse parlamendikoosseisu ajal. Jutt on muudatustest, mis on vaja teha agressorriigi kodanikelt valimisõiguse ära võtmiseks kohalike omavalitsuste volikogude valimistel.