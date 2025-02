Kanepiga hangeldanud seltskond sai Valga kohtus kätte karistused

Kolmapäeval jõuti karistuste väljakuulutamiseni. «Karistuste määramisel võttis kohus arvesse, et väga suur osa süüdistatavatest on viibinud nii kohtueelsel kui ka kohtumenetluse ajal üle kolme aasta vahi all. Seega ei saa pidada karistusi leebeks, kuivõrd süüdistatavad on juba väga suure osa sellest vanglas ära kandnud,» selgitas Lõuna ringkonnaprokurör Ülle Hõrak.