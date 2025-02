Valgamaa kutseõppekeskuses lõpetasid lapsehoidjad ja hooldustöötajad

Kokku lõpetas 110 pühendunud õppijat, kellest 106 said ka kutsetunnistuse. Lõpetajad läbisid töökohapõhise õppe, mis tähendab, et nad õppisid ja täiendasid oma oskusi paralleelselt erialase tööga. Taoline õppevorm võimaldab siduda teoreetilised teadmised tööpraktikaga, tagades seeläbi sujuva ülemineku õppest tööellu. Tänavused lõpetajad asuvad täitma olulist lünka tööturul, kus vastavate erialade kvalifitseeritud spetsialistide järele on püsivalt suur nõudlus.