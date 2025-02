Kalmer Lind on ääretult positiivse ellusuhtumisega, sümpaatne ja intelligentne mees, kes on väga raske ja emotsionaalse ameti esindaja – matusetalitaja. Varasemalt töötas ta 20 aastat Päästeametis, on olnud aktiivne laulja Võru meeskooris ning armastab liikuda.