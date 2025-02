Navitrolla tõi botaanikaaeda võlutaimed

Näitus koosneb 12 teosest, mis kujutavad võlutaimi. Peategelaste nimetused on esitletud nii võro kui ka eesti keeles. Näiteks leidub võlutaimede hulgas selliseid toredaid isendeid nagu Kõnõlõja kõiv ehk Rääkiv kask, Meil hallõ um lill jah ehk Liilia melanhoolia ja veebruarikuusse ning vabariigi aastapäevale sobivalt Priiusõtäht ehk Priiusetäht.

Navitrolla sai näituseks inspiratsiooni Karula rahvuspargist. «Palju aastaid tagasi sattusin Karula rahvusparki. Miski seletamatu tunne ütles mulle siis, et see on su koht. Veidi vähem aastaid hiljem avastasin ennast maatüki ja lagunenud maja omanikuna keset padrikut. Ikka sealsamas. Karula rahvuspargi loodus avas mu meeli mitmes mõttes. Ümbruskonnas ringi uidates leidsin veidraid taimi. Polnud neid enne näinud ega neist kuulnud. Siinne loodus kubiseb võlutaimedest,» rääkis kunstnik.