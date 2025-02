GALERII Muusikalitrupp tõi Siiri Põldsaarele maakondliku tunnustuse

Täpselt nii kaua on Siiri Põldsaar kaasa teinud Kungla muusikalitrupis, olles pikka aega selle eestvedaja. «Kungla sai loodud, et esineda Valga gümnaasiumi vilistlaspeol ja gümnaasiumiealised noored saaks tegelda näitlemisega. Kooli juubel sai läbi, muusikalitrupp aga tegutses edasi. Nimi Kungla pole pärit laulust, vaid tähendab hoopis Valga gümnaasiumi eelmist asukohta Kungla tänaval,» rääkis Siiri Põldsaar.

Kõik lavastused on projektipõhised ja sünnivad üheks aastaks. «Igal etendusel on laval uus trupp, mille osa liikmeid on näidelnud juba kümmekond aastat, aga on ka väga palju uusi näitehuvilisi, kes võtavadki osa vaid ühest hooajast.»