GALERII Nursipalu laienemise vastu võitlejad seisid inimketis ja süütasid küünlad

Teeperve jäid palistama küünlad, mis on Meie Nursipalu eestvedaja Maarika Niidumaa sõnul Nursipalu keti sümboliks. «Seisame selle eest, et harjutusväli ei laieneks. Siinsetele elanikele peavad kehtima samad õigused, mis kõigile teistele. Ala suurenemine hävitab loodust, on ohuks põhjaveele ja tervisele. See laostab inimesi ka rahaliselt, sest neil kaob võimalus ära kolida.»