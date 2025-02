Võistluse juht Marko Koosa märkis, et talvised võistlustingimused on erilised, sest ülejäänud hooaeg sõidetakse kruusateedel. «Ralli teed on lume ja jääga kaetud, sõidetakse piikrehvide ehk pikemate naeltega rehvidega. Rada on vahelduv – tee on erineva laiuse ja raskusastmega, on hüppeid, aga ka sirgemaid ja kiiremaid lõike. Eesti arvestuses olid kohal iga masinaklassi kõige kiiremad mehed,» rääkis Koosa.