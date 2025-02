Haanjas selgusid Eesti meistrid suusaorienteerumise tavarajal

Päikesepaistelise talveilmaga läks lumises Haanjas suusastaadioni lähedasele rajale üle 200 orienteeruja. Et naiste ja meeste põhiklasside võistlejad alustasid ühisstardist, pakkus see põnevust nii võistlejaile kui ka kaasaelajatele. Kuna Eesti meistrivõistlused olid avatud ka teiste riikide sportlastele, siis tuli Haanjasse võistlejaid ka Lätist, Leedust ja Šveitsist.

Naiste põhiklassis võisteldi 11,8 km pikkusel ja 25 kontrollpunktiga rajal. Siin tõestas Daisy Kudre-Schnyder (Värska OK Peko) järjekordselt oma staatust koondise esinumbrina ja võitis Eesti meistri tiitli ajaga 01:03:08, edestades järgmisi enam kui kümne minutiga. Hõbemedalile sõitis Liis-Marii Kaso (Rakvere OK) ajaga 01:11:50 ja pronksmedali võitis Laura Elisabeth Christel Lään (Rakvere OK) ajaga 01:31:48.