GALERII Kanepis tõusetus taas küsimus, kas okupantide mälestusmärk ikka peab asuma Vabadussamba läheduses

Piret Rammul arutles muu hulgas selle üle, kas me oma vabadust ikka väärikalt kanname. «Vabadus on kantud väärikusest ja väärtustest. Tugev perekond on see, mis teeb meid seest tugevaks ning seejärel ka väljast. Eesti on nii väike, et olemegi justkui üks perekond. Pigem võiksime teineteist toetada ja mõista, selle asemel, et näpuga näidata ja kurjustada. Hoiame oma vabadust ja teeme seda väärikalt!» kutsus ta üles.