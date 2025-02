GALERII Valgas kõneldi vabariigi aastapäeval palju ka Ukrainast

Mõlemal pool rõhutati lisaks Eesti Vabariigi sünnipäeva olulisusele asjaolu, et täna kolm aastat tagasi algas Ukrainas täiemahuline sõda. Nagu ütles Vabadussamba juures Valga vallavanem Monika Rogenbaum, tuleb meil ka siis, kui sõnumid laiast maailmast segased kipuvad olema, olla kindel selles, et me toetame Ukrainat. Siis on kindlam seegi, et meie vabadus on kaitstud.