VIDEOLUGU «Nemad on ka ratsanikud, aga nüüd juba rauast hobustel.» Liitlased tõid roomikulõgina Obinitsa paraadile

«Ma usun, et sel aastal on meil eriti uhke paraad, kuna meiega on meie USA liitlased, [kes] on esindatud jalaväe lahingumasinaga Bradley ja militaarsõidukiga,» sõnas Obinitsa külavanem Priit Blum. «Ma usun, et sellel aastal on kõige vägevam [paraad] nendest, mis on Obinitsas toimunud.»