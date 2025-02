Selgusid Rõuge valla tunnustuste saajad

Pikaaegse vallvalitsuse töötajana on Mõttus panustanud nii abivallavanemana kui haldusspetsialistina, lahendades kiirelt ja tõhusalt erinevaid probleeme. Tema osavõtul ja eestvedamisel on valminud mitmed olulised valla hooned ja projektid, kuid lisaks ametitööle on ta olnud kauaaegne aktiivne Rõuge Priitahtlike Pritsimeeste liige, olles alati valmis reageerima ja toimetama, tagades turvalisuse ning aidates hädasolijaid. Tema panust päästetöösse on tunnustatud riikliku päästeteenistuse medaliga.