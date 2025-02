GALERII Vapimärgi saaja aitas kümnetel eesti poistel pääseda Nõukogude sõjaväkke minemisest

Nimelt oli Helm aastatel 1990 – 1991 maavolikogu moodustatud tööteenistuskomisjoni esimees, kelle pädevuses oli vabastada noormehi armeeteenistusest ning määrata neile asendustegevus. «1990. aastal töötas Nõukogude sõjaväekomissariaat veel täiel tuuril. Komisjon, kuhu kuulusid ka meedikud, otsustas, et just see inimene ei saa armeesse minna. Eks talle otsiti siis ka põhjus. Sel moel pääses sõjaväkke minekust kümneid ja kümneid poisse. Kuna olin sel ajal juba tuntud inimene, oli võimalik sõjakomissariga suheldes võimalikud pinged maandada. Seda aega polegi võimalik paari lausega kokku võtta – seal oli igasuguseid halle ja muid varjundeid,» tõdes ta.