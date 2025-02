Kärsahais majas põhjustas Räpina vallas ärevust

25. veebruaril kell 15.40 helistati häirekeskusesse, et Räpina vallas Jõeveere külas hakkas majas tööle suitsuandur ja toas on kärsahais. Elanikul paluti majast välja minna. Kohapeal selgus, et tööle oli hakanud vingugaasiandur, sest ahju siiber oli liiga vara suletud. Aknad avati tuulutamiseks ja ohtu enam ei olnud.