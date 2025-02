Valga vallavolikogus sünnib Isamaa fraktsioon

«Väga mitmed küsimused nii riigi teenuste tagamisel kui ka energeetikas vajavad märksa laiemat vaadet, kui seda on võimalik realiseerida vaid kohaliku volikogu tasandil. Seepärast pidasime oluliseks moodustada Isamaa fraktsioon, et koostöös erakonnaga leida lahendusi Valga ääremaastumisele ning üha paisuva energeetikasegaduse ja elektrihinna teemadel,» ütles Valga vallavolikogu liige Marek Käis.

«Me oleme aidanud kaasa sellele, et Valga oleks kaasaegse elukeskkonnaga linn ning et meie maapiirkonnast oleks hoolitud. Märgiliseks saab pidada näiteks praegu käimasolevaid noortekeskuse ja muusikakooli ehitustöid, Valga EMO kaasaegseid ruume, Tsirguliina ja Lüllemäe koolide ning Valga kultuurikeskuse investeeringuid, juba valminud Vahtra tänava pikendust ning peagi algavat Tartu tänava jalgtee ehitust. Lähiaastatel on oluliseks küsimuseks eestikeelsele haridusele üleminek ning vajalike vahendite leidmine teede ja tänavate parendamiseks,» kirjeldas vallavanem Monika Rogenbaum Valga projekte ja ees seisvaid väljakutseid.