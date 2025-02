Piret Hartman: pere toitmine on üha keerulisem

Statistikaameti andmetel on 2021. aasta augustist 2024. aasta lõpuni toidu hinnad Eesti poodides tõusnud keskmiselt 40 protsenti. Inimeste toimetulek on halvenenud ja toidule kuluv osa ebaproportsionaalselt suureks muutunud. Pere toitmine on üha keerulisem, kuid igapäevane söök ei saa olla luksuskaup.