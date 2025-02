Tarmo Erlich: Eesti kalavaru süüakse ära

Tartu ülikooli mereinstituudi direktor Markus Vetemaa on aga öelnud, et viie aasta pärast ei pruugi meil enam olla kala, mida püüda. Põhjus on plahvatuslikult kasvanud kormoranipopulatsioon. Jah, kogu kalavaru ei suuda ükski linnupopulatsioon ära süüa. Aga 80/20 reegli järgi 80 protsenti kalast kormoranid ilmselt lähitulevikus pintslisse panevad.

Millest selline ennustus? Kormoranide kaitse- ja ohjamiskava, mis on kinnitatud 2023. aastal, selgitab: «Eestis ja Euroopas on liigi arvukus kõrgem kui kunagi varem. Kui Euroopas on asurkonna kasv peatunud, siis Eestis on arvukus juba aastaid tõusutrendis. Keskkonnaagentuuri andmetel pesitses 2023. aastal Eestis hinnanguliselt 40 000 – 41 100 haudepaari – ligikaudu kolm korda rohkem kui eelmise, 2008. aastal kinnitatud kaitse- ja ohjamiskava ajal. Eesti vetes talvitab tuhatkond kormorani.»