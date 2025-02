Kaitsetöösturid avalikustasid idapiiri droonimüüri kava

Droonimüür on Poola, Soome, Eesti, Läti ja Leedu arutelude tasandil koostööalgatus, mille eesmärk on tugevdada Euroopa Liidu ja NATO idapiiri. Lõimides tipptasemel tehnoloogia, ühised kaitsemeetmed ja kiire innovatsiooni, saame luua tõhusa mitmekihilise lahenduse, mis aitab tagada Euroopa vastupanuvõimet väliste ohtude ja agressori vastu, teatas klaster.

Sõda Ukrainas on näidanud, et droonid nii kaitseotstarbelised kui ka tsiviildroonid, on muutunud keskseks relvaks rünnakutes ning ka kriitilise infrastruktuuri hävitamisel, põhjustades laastavaid tagajärgi. Balti riikide idapiir Venemaaga on enam kui 1100 kilomeetri pikkune, kulgedes läbi järvede, soode, tihedate metsade ja keeruka maastiku, muutes selle eriti haavatavaks GPS-häiretele, salakaubaveole, pagulaste kasutamisele hübriidsõjas ning võimalikele ebatraditsioonilistele sõjapidamistaktikatele.